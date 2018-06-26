В Британии закон о Brexit вступил в силу

Правительственный закон о выходе Великобритании из состава Европейского Союза (The EU Withdrawal Act) вступил в силу.

Об этом объявил спикер Палаты общин Джон Берков, сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

Спикер сообщил депутатам, что законопроект о выходе из ЕС получил королевское согласие. Документ позволяет переводить законодательство ЕС в законодательство Великобритании, чтобы обеспечить плавность Brexit.

Документ также отменит действие Закона Европейских Сообществ в 1972 году, по которому Британию приняли в ЕС. Этот документ определял, что европейское право имело преимущество над законами, принятыми в британском парламенте.

Законопроект вызвал жестокие дебаты в парламенте с многими попытками изменить его формулировку и внести поправки. Часть депутатов продвигала возможность парламентского вето на окончательное соглашение между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС.

Следует отметить, что Брюссель и Лондон достигли прогресса в нескольких технических разделах переговоров о Brexit, но остаются серьезные разногласия в вопросе границы с Северной Ирландией.

Переговорщики пытаются найти решение, приемлемое для обеих сторон, чтобы избежать "жесткой границы" после Brexit.