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В Британии закон о Brexit вступил в силу

Brexit
16:14 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Этот закон называют одним из самых конституционно значимых актов в истории британского законодательства.

Правительственный закон о выходе Великобритании из состава Европейского Союза (The EU Withdrawal Act) вступил в силу.

Об этом объявил спикер Палаты общин Джон Берков, сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

Спикер сообщил депутатам, что законопроект о выходе из ЕС получил королевское согласие. Документ позволяет переводить законодательство ЕС в законодательство Великобритании, чтобы обеспечить плавность Brexit.

Документ также отменит действие Закона Европейских Сообществ в 1972 году, по которому Британию приняли в ЕС. Этот документ определял, что европейское право имело преимущество над законами, принятыми в британском парламенте.

Королева Великобритании вынесла окончательное решение по Brexit

Законопроект вызвал жестокие дебаты в парламенте с многими попытками изменить его формулировку и внести поправки. Часть депутатов продвигала возможность парламентского вето на окончательное соглашение между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС.

Следует отметить, что Брюссель и Лондон достигли прогресса в нескольких технических разделах переговоров о Brexit, но остаются серьезные разногласия в вопросе границы с Северной Ирландией.

Переговорщики пытаются найти решение, приемлемое для обеих сторон, чтобы избежать "жесткой границы" после Brexit.

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Новости мира, Brexit, Великобритания, Выход Великобритании из ЕС.
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