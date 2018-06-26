В Британии закон о Brexit вступил в силу
Новости мира: Этот закон называют одним из самых конституционно значимых актов в истории британского законодательства.
Правительственный закон о выходе Великобритании из состава Европейского Союза (The EU Withdrawal Act) вступил в силу.
Об этом объявил спикер Палаты общин Джон Берков, сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.
Спикер сообщил депутатам, что законопроект о выходе из ЕС получил королевское согласие. Документ позволяет переводить законодательство ЕС в законодательство Великобритании, чтобы обеспечить плавность Brexit.
Документ также отменит действие Закона Европейских Сообществ в 1972 году, по которому Британию приняли в ЕС. Этот документ определял, что европейское право имело преимущество над законами, принятыми в британском парламенте.
Королева Великобритании вынесла окончательное решение по Brexit
Законопроект вызвал жестокие дебаты в парламенте с многими попытками изменить его формулировку и внести поправки. Часть депутатов продвигала возможность парламентского вето на окончательное соглашение между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС.
Следует отметить, что Брюссель и Лондон достигли прогресса в нескольких технических разделах переговоров о Brexit, но остаются серьезные разногласия в вопросе границы с Северной Ирландией.
Переговорщики пытаются найти решение, приемлемое для обеих сторон, чтобы избежать "жесткой границы" после Brexit.