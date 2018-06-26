Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман предложил Европе новый способ поставки газа
Гройсман предложил Европе новый способ поставки газа
Новости: Денисовой отказали во встрече осужденным в РФ украинским журналистом с Сущенко
Денисовой отказали во встрече с Сущенко
Новости: Нигерия - Аргентина: онлайн-трансляция матча
Нигерия - Аргентина: онлайн-трансляция матча
Новости: Землю накроет длительная магнитная буря
Землю накроет длительная магнитная буря
X

В Нидерландах запретили носить паранджу

Запретили носить паранджу
20:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: flickr.com

Новости мира: Парламент Нидерландов запретил скрывать лицо под паранджой в общественных местах.

Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет на ношение в общественных местах элементов мусульманской одежды, скрывающих лицо, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, речь идет именно о тех частях мусульманской одежды, которые закрывают лицо: парандже, чадре и бурке. При этом ношение в общественных местах платка, скрывающего лишь волосы, по-прежнему разрешено.

В соответствии с законом, под термином "общественное место" подразумевается транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений. В отношении нарушителей закона предусмотрен штраф в размере 400 евро.

Партия свободы Герта Вилдерса, известного своей антиисламской риторикой, назвала принятие законопроекта крупной победой, а сенатор Марджолен Фабер заявила, что "этот день стал историческим, первым шагом к освобождению страны от исламизации".

Авария танкера в Нидерландах: пострадали сотни птиц

"Это первый шаг, а следующий - закрытие всех мечетей в Нидерландах", - приводит АП ее слова.

Подобные законы уже действуют в нескольких европейских странах, в частности во Франции, Бельгии, Дании и Австрии.

Так, в мае парламент Дании одобрил закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, - паранджи и никаба. При этом закон не затрагивает ношение традиционных для европейцев зимних головных уборов: шапок, шарфов, кепок, капюшонов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Нидерланды, Паранджа, Парламент Нидерландов.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

ЕС обсудит антироссийские санкции В МИД отреагировали на слова Лукашенко о потери независимости Беларуси Украина получит миллиардный кредит от ЕС

Последние новости

Cardi B тайно вышла замуж Успешные люди, которые добились чудесного преображения (Фото) ФИФА оштрафовала сборную Германии на €4,3 тыс.
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 Герман назвала мотивы Януковича приостановить Соглашение Украина-ЕС
03 Российский боксер похвалил Ломаченко
04 В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины
05 ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
Новости сегодня
20:37 В киновселенной Marvel появятся ЛГБТ-герои
20:25 Шевченко поздравил Мальдини с 50-летием
20:23 Белокурые красотки, которые умеют быстро покорять мужчин (Фото)
20:20 Признаки депрессии, которые имеют физический характер
20:06 НАПК внесло предписание Кличко
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Юг Украины страдает от засухи: что будет с урожаем
Юг Украины страдает от засухи: что будет с урожаем
Новости: Корь в Украине: с начала года умерло двенадцать человек
Корь в Украине: с начала года умерло двенадцать человек
Новости: В Британии закон о Brexit вступил в силу
В Британии закон о Brexit вступил в силу
Новости: Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram
Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram
Добавить комментарий
0