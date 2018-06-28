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Меркель назвала главные темы предстоящего саммита ЕС

Ангела Меркель
12:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на саммите Евросоюза будут обсуждаться такие вопросы, как безопасность и миграция.

Главными темами саммита Евросоюза 28-29 июня станут экономика, инновации, безопасность и миграция, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Выступая в четверг в парламенте с правительственным заявлением в преддверии саммита, она перечислила основные пункты программы - это "будущее экономического и торгового союза, инновации и цифровизация, тема конкурентоспособности, тема безопасности, обороны, тема миграции".

"Это темы, которые являются глобальными вызовами нашего времени, на которые Европа должна дать согласованный ответ", - сказала А.Меркель.

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В пятницу, по ее словам, состоится голосование по последней части программы помощи Греции. Что касается вопроса европейской валюты, то евро сейчас стабильно, но и в этом вопросе нужны действия, считает канцлер.

"Остается потребность в реформировании валютного союза, поэтому вместе с Францией мы предложили три пункта", - напомнила политик. В частности, сказала она, Франция и Германия хотят "сделать шаг вперед в предотвращении банковских союзов" и "развить европейский стабилизационный механизм в своего рода европейский валютный фонд". Необходимо разработать программы, которые "могут оценивать экономическое положение в странах-участниках союза с тем, чтобы распознавать кризисы на ранних этапах", убеждена политик.

"Третье - в рамках ЕС создать дополнительный бюджет еврозоны", - сказала А.Меркель.

По ее словам, обо всем этом речь пойдет на саммите ЕС.

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Новости мира, Ангела Меркель, Канцлер ФРГ, Обсуждение, Саммит ЕС, Темы.
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