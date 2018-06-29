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Австрия пригрозила Германии ответными мерами из-за беженцев

Себастьян Курц
04:40 Сегодня Телеграф
facenews.ua

Новости мира: Австрийский канцлер жестко отреагировал на требования главы МВД Германии высылать беженцев в ту страну ЕС, в которой они были изначально зарегистрированы.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц пригрозил Германии "ответными мерами" в случае, если та не будет пропускать беженцев через свою границу. Об этом он заявил в четверг, 28 июня, на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Таким образом Курц отреагировал на требование главы МВД Германии Хорста Зеехорфера (Horst Seehofer) высылать беженцев в ту страну Евросоюза, в которой они были впервые зарегистрированы. Австрийский лидер выразил сомнения в таком подходе. По его мнению, проблема состоит в том, что беженцы беспрепятственно передвигаются по Европе, "вообще не регистрируясь".

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) выступает против подхода, который предлагает Зеехофер. Она считает, что необходимо выработать "европейское решение", чтобы предотвратить передвижение беженцев по ЕС. Ранее Хорст Зеехофер пригрозил воспользоваться полномочиями главы МВД и отдать приказ пограничникам не впускать мигрантов в Германию уже с 1 июля.

По мнению ряда политологов, спор министра и канцлера может привести к развалу правительственной коалиции в Германии.Ожидалось, что члены ЕС попытаются найти совместное решение по беженцам на саммите Евросоюза, проходящем в Брюсселе. Однако в первый день саммита Италия заблокировала совместное заявление участников. Дискуссия будет продолжена в пятницу, 29 июня.

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Новости мира, Австрия, Беженцы, Германия, Европа, Себастьян Курц.
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