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Борьба с мигрантами: Швеция усиливает контроль в аэропортах

Аэропорт в Швеции
08:46 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Швеция расширит контроль за своими границами во избежание потери контроля над потоком мигрантов в страну.

В ряде аэропортов и портах Швеция до 11 ноября вводит выборочный контроль, поводом для чего послужило изменение спектра возможных угроз.

Об этом заявили представители погранслужбы, передает Deutsche Welle.

В частности, до 11 ноября вводится выборочный контроль в аэропортах Стокгольма, Мальмё и Гетеборга, а также в шведских портах.

При этом приток беженцев в Швецию продолжается. По информации газеты Sydsvenskan, в южной провинции Сконе пограничники практически каждую неделю задерживают мигрантов из Сирии и Ирака.

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Новости мира, Беженцы, Ирак, Мигранты, Сирия, Швеция.
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