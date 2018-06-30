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Борьба с мигрантами: Швеция усиливает контроль в аэропортах
Новости мира: Швеция расширит контроль за своими границами во избежание потери контроля над потоком мигрантов в страну.
В ряде аэропортов и портах Швеция до 11 ноября вводит выборочный контроль, поводом для чего послужило изменение спектра возможных угроз.
Об этом заявили представители погранслужбы, передает Deutsche Welle.
В частности, до 11 ноября вводится выборочный контроль в аэропортах Стокгольма, Мальмё и Гетеборга, а также в шведских портах.
При этом приток беженцев в Швецию продолжается. По информации газеты Sydsvenskan, в южной провинции Сконе пограничники практически каждую неделю задерживают мигрантов из Сирии и Ирака.
Telegraf.com.ua