Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Российские правозащитники не знают местонахождение Клыха
Российские правозащитники не знают местонахождение Клыха
Новости: Трамп не подтверждает позицию Вашингтона о принадлежности Крыма
Трамп не подтверждает принадлежность Украине Крыма
Новости: Свитолина вышла на финишную прямую в подготовке к Wimbledon
Свитолина вышла на финишную прямую в подготовке к Wimbledon
Новости: Ученые выяснили, что ветряные посадочные модули смогут работать на Марсе
Ученые выяснили, что ветряные посадочные модули смогут работать на Марсе
X

При НАТО начинается тестирование спутникового центра

SATCEN
12:57 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: В Чехии создают спутниковый центр для разведки и НАТО, который в полную меру заработает уже в 2020 году.

С 1 июля в Чехии начинается создание спутникового центра SATCEN.

Об этом сообщила пресс-секретарь Военной разведки Чехии Альжбета Риетофова, передает издание iRozhlas.

Полностью готовым к работе центр будет к 2020 году. До этого он будет работать в тестовом режиме.

После завершения всех работ центр сможет предоставлять информацию на основе спутниковой съемки не только военной разведке и НАТО, но и службам спасения.

Центр будет заниматься получением и обработкой спутниковых фотографий и данных с радаров для ВС Чехии и НАТО. В частности, речь идет о данных, которые будут использоваться в ходе международных миссий под эгидой Североатлантического альянса.

Финансирование создания центра осуществляет министерство обороны Чехии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, SATCEN, НАТО, Чехия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Макрон: У ЕС нет агрессивной политики в отношении России Глава Еврокомиссии посетит США и проведет переговоры по вопросам пошлин ЕС ожидает от Британии предложений по Brexit

Последние новости

Реал нашел конкурента для Лунина Госдеп США подчеркнул свою позицию касательно "Северного потока-2" Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Легкое похудение: отличный способ, как скинуть лишний вес
03 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
04 Роналду поразил фанатов зажигательным танцем (Видео)
05 ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
Новости сегодня
14:06 Что он творит: Неймар забыл невероятный гол на тренировке (Видео)
14:03 Прогноз погоды в Украине на 1 июля: дождь, местами гроза, сильные порывы ветра
13:58 Дешам рассказал, как сборная Франции собирается остановить Месси
13:43 ГПСУ с начала года задержала 700 человек, разыскиваемых Интерполом
13:40 Саутгейт рассказал, как сборная Англии собирается выиграть ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство Украины напоминает о достижениях пенсионной реформы
Гройсман напоминает о достижениях пенсионной реформы
Новости: Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта
Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта
Новости: Супрун объяснила, почему алкогольные напитки не стоит пить в жару
Супрун сообщила, почему алкоголь не стоит пить в жару
Новости: Медики объяснили, кому не стоит есть малину
Медики объяснили, кому не стоит есть малину
Добавить комментарий
0