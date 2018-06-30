При НАТО начинается тестирование спутникового центра

С 1 июля в Чехии начинается создание спутникового центра SATCEN.

Об этом сообщила пресс-секретарь Военной разведки Чехии Альжбета Риетофова, передает издание iRozhlas.

Полностью готовым к работе центр будет к 2020 году. До этого он будет работать в тестовом режиме.

После завершения всех работ центр сможет предоставлять информацию на основе спутниковой съемки не только военной разведке и НАТО, но и службам спасения.

Центр будет заниматься получением и обработкой спутниковых фотографий и данных с радаров для ВС Чехии и НАТО. В частности, речь идет о данных, которые будут использоваться в ходе международных миссий под эгидой Североатлантического альянса.

Финансирование создания центра осуществляет министерство обороны Чехии.