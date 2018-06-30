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Саакашвили намерен вернуться в Грузию до президентских выборов

Михаил Саакашвили
16:26 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию до президентских выборов, которые пройдут в октябре.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию до президентских выборов, которые пройдут осенью этого года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTVi.

"Я вернусь, я думаю, до президентских выборов этой осенью, [экс-премьер-министр и грузинский бизнесмен Бидзина] Иванишвили, я уверен, проиграет. Конечно, он будет их фальсифицировать, но это у него не пройдет... Если бы они думали, что они меня смогут задержать и удержать, они бы давно уже меня забрали из Украины. Они не могут меня задержать, потому что у нас реально очень мощная поддержка", – отметил Саакашвили.

Он подчеркнул, что является создателем самого успешного государства на постсоветском пространстве. 

"Я – человек, который, вообще, поставил Грузию на современную мировую политическую карту, где ее до моего президентства не было... Для олигарха, который так и не стал частью государственности в Грузии, держать меня в тюрьме – это непосильная задача", – отметил Саакашвили.

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Он выразил мнение, что Грузии не нужна новая революция, ей нужна смена власти через президентские выборы.

"Я уверен, что у Грузии достаточно сил, в том числе и молодежи, в том числе на уровне гражданского общества, которое не будет мириться с тем, что один никому не нужный олигарх, направленный из Москвы, который не имеет, наверное, полного среднего образования", – резюмировал экс-президент.

Как сообщалось ранее, Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили виновным в деле 2005 года об избиении депутата Валерия Гелашвили и приговорил к 6 годам заключения.

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Новости мира, Возвращение в Украину, Михаил Саакашвили, Намерен, Октябрь, Президентские выборы, Экс-президент Грузии.
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