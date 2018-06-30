Италия отказала в швартовке спасательному катеру с 60 мигрантами на борту
Новости мира: Испанские спасатели подобрали в море 60 мигрантов, которых Италия не пустит.
Испанский спасательный катер спас 60 мигрантов в море близ Ливии, Италия отказала ему в швартовке на своей территории.
Об этом сообщает АР.
"Испанский спасательный катер спас 60 мигрантов в море близ Ливии", - говорится в сообщении.
Италия немедленно отозвала разрешение катера на швартовку в итальянском порту.
"Они могут забыть о прибытии в итальянский порт", - написал в Тwitter министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.
Как сообщалось ранее, Сальвини заявил, что судам неправительственных организаций, спасающим мигрантов в водах Средиземного моря, не будут позволять заходить в итальянские порты.
Накануне лидеры ЕС договорились о концепции создания центров приема в странах содружества для спасенных беженцев, прибывших к берегам ЕС на лодках. Они должны быть созданы в странах, которые добровольно согласятся на это. Из лагерей люди будут распределяться в государства, которые также выразят свое согласие. В то же время, в североафриканских странах также должны быть созданы массовые транзитные лагеря, чтобы уменьшить число мигрантов, незаконно пересекающих Средиземное море. Конкретно никакие государства ни по одному из пунктов пока не названы.
Все правильно - их никто туда не звал и тем более не разрешал пребывание. Они так хотели - а что еще они хотят?