СМИ: Спасательный катер с 60 мигрантами попросил у Испании разрешение на швартовку

Судно каталонской неправительственной организации Proactiva Open Arms попросило разрешения высадить в испанском порту 60 мигрантов, спасенных у берегов Ливии. Об этом сообщает издание El Pais.

По его информации, соответствующий запрос НПО сделала через Службу спасения и безопасности на море Испании. Отмечается, что после спасения нелегалов судно ожидало разрешения на то, чтобы причалить к берегу любой европейской страны. Одним из вариантов был порт Барселоны. Пока нет сведений, ответили испанские власти по просьбе НПО.

Италия ранее отказала ему в швартовке на своей территории.

Ранее Испания решила принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту. Мадрид пошел на этот шаг после того, как итальянские власти отказались впустить его в порт своей страны.