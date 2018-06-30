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СМИ: Спасательный катер с 60 мигрантами попросил у Испании разрешение на швартовку

Судно Proactiva Open Arms
22:31 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Судно испанской НПО просит разрешения высадить в порту королевства 60 спасенных мигрантов.

Судно каталонской неправительственной организации Proactiva Open Arms попросило разрешения высадить в испанском порту 60 мигрантов, спасенных у берегов Ливии. Об этом сообщает издание El Pais.

По его информации, соответствующий запрос НПО сделала через Службу спасения и безопасности на море Испании. Отмечается, что после спасения нелегалов судно ожидало разрешения на то, чтобы причалить к берегу любой европейской страны.  Одним из вариантов был порт Барселоны. Пока нет сведений, ответили испанские власти по просьбе НПО.

Италия ранее отказала ему в швартовке на своей территории.

Ранее Испания решила принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту. Мадрид пошел на этот шаг после того, как итальянские власти отказались впустить его в порт своей страны.

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Новости мира, Proactiva Open Arms, Испания, Мигранты, НПО.
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