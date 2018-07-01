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Курц намерен наводить мосты взаимопонимания в Европе

Передача Австрии председательства в Совете ЕС
16:21 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал главной задачей страны в о время председательства в Совете ЕС уменьшение напряженности на континенте.

Австрия начала председательство в Совете ЕС, главной задачей которого видит уменьшение напряженности на континенте. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц в Twitter.

"Мы хотим попробовать навести мосты, чтобы снять и сократить напряженности на европейском уровне", - заявил Курц.

В ближайшие 6 месяцев Вена намерена играть в ЕС еще более активную роль и видит свою роль в укреплении ЕС в целом ради того, чтобы содружество могло найти "четкие и сильные ответы" в миграционном и других вопросах.

Нынешнее президентство станет для Австрии третьим. До 31 декабря новый председатель Совета ЕС намерен провести у себя около 300 мероприятий от профильных министерских встреч до культурных фестивалей.

Австрия вступила в права председателя Совета ЕС

Ожидается, что за этот период республику посетят для участия в различных событиях около 48 тысяч делегатов.

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Все по теме:

Новости мира, Канцлер Австрии, Председательство в Совете ЕС, Себастьян Курц, Уменьшение напряженности.
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