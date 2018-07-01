Курц намерен наводить мосты взаимопонимания в Европе

Австрия начала председательство в Совете ЕС, главной задачей которого видит уменьшение напряженности на континенте. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц в Twitter.

"Мы хотим попробовать навести мосты, чтобы снять и сократить напряженности на европейском уровне", - заявил Курц.

Wir starten in den österreichischen EU-Ratsvorsitz #eu2018at! In den nächsten sechs Monaten wollen wir Brückenbauer sein & einen Beitrag dazu leisten, die Europäische Union zu stärken. Mehr Infos unter https://t.co/gXAMR1GZgt. pic.twitter.com/xxq8OXLzFu — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 1 июля 2018 г.

В ближайшие 6 месяцев Вена намерена играть в ЕС еще более активную роль и видит свою роль в укреплении ЕС в целом ради того, чтобы содружество могло найти "четкие и сильные ответы" в миграционном и других вопросах.

Нынешнее президентство станет для Австрии третьим. До 31 декабря новый председатель Совета ЕС намерен провести у себя около 300 мероприятий от профильных министерских встреч до культурных фестивалей.

Ожидается, что за этот период республику посетят для участия в различных событиях около 48 тысяч делегатов.