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На фестивале в Лондоне ранили 4 человек
Новости мира: На лондонском фестивале Garage Nation получили ножевые ранения 4 человек, один из которых может остаться инвалидом.
В Лондоне во время музыкального фестиваля Garage Nation четыре человека получили ножевые ранения. Один из пострадавших в результате этого может остаться инвалидом, сообщает BBC.
"Двое из мужчин, которые пострадали на фестивале Garage Nation в субботу, были доставлены в больницу воздушным транспортом. Один из них в результате ранения может остаться инвалидом, у другого раны не такие тяжелые. У еще двух пострадавших менее серьезные травмы", - говорится в сообщении. Как известно, полицию и скорую помощь вызвали в 19:35. Никого еще не арестовали - идет расследование.
Telegraf.com.ua