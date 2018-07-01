На фестивале в Лондоне ранили 4 человек

В Лондоне во время музыкального фестиваля Garage Nation четыре человека получили ножевые ранения. Один из пострадавших в результате этого может остаться инвалидом, сообщает BBC.

"Двое из мужчин, которые пострадали на фестивале Garage Nation в субботу, были доставлены в больницу воздушным транспортом. Один из них в результате ранения может остаться инвалидом, у другого раны не такие тяжелые. У еще двух пострадавших менее серьезные травмы", - говорится в сообщении. Как известно, полицию и скорую помощь вызвали в 19:35. Никого еще не арестовали - идет расследование.