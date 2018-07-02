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В Эстонии требуют остановить строительство газопровода "Северного потока-2"

Свен Миксер
10:35 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер считает нужным остановить строительство газпровода "Северный поток-2" и считает, что это в интересах ЕС.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер требует остановить строительство газопровода "Северный поток-2", передает DW.

По мнению С.Миксера, газопровод "Северный поток-2" является не экономическим, а политическим проектом.

"Это лишь рычаг для вмешательства России в европейскую политику", - заявил Миксер.

Он добавил, что остановить проект - в интересах ЕС.

Как сообщалось, ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа не прекращает попыток убедить своих союзников в Европе отказаться от планов строительства газопровода "Северный поток-2".

Вашингтон не исключает санкций против "Северного потока-2". При этом менеджер проекта Пол Коркоран заявил, что построить газопровод "Северный поток-2" из России в Германию удастся даже в случае введения американских санкций.

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Все по теме:

Новости мира, Газпровод, Глава МИД Эстонии, Интерес ЕС, Свен Миксер, Северный поток-2, Строительство.
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