В Эстонии требуют остановить строительство газопровода "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер требует остановить строительство газопровода "Северный поток-2", передает DW.

По мнению С.Миксера, газопровод "Северный поток-2" является не экономическим, а политическим проектом.

"Это лишь рычаг для вмешательства России в европейскую политику", - заявил Миксер.

Он добавил, что остановить проект - в интересах ЕС.

Как сообщалось, ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа не прекращает попыток убедить своих союзников в Европе отказаться от планов строительства газопровода "Северный поток-2".

Вашингтон не исключает санкций против "Северного потока-2". При этом менеджер проекта Пол Коркоран заявил, что построить газопровод "Северный поток-2" из России в Германию удастся даже в случае введения американских санкций.