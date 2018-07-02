Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина за год экспортировала рекордное количество зерна
Украина за год экспортировала рекордное количество зерна
Новости: Гривну назвали сильнейшей валютой на постсоветском пространстве
Гривну назвали сильнейшей валютой на постсоветском пространстве
Новости: Бразилия 2:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Бразилия 2:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Тото Кутуньо был срочно госпитализирован
Тото Кутуньо был срочно госпитализирован
X

Евросоюз начал вводить санкции против Польши

ЕС - Польша
17:18 Сегодня Телеграф

Новости мира: Европейский Союз запустил санкционную процедуру против Польши из-за закона о Верховном суде.

Европейский Союз открыл санкционную процедуру против Польши в связи со спорной польской реформой судопроизводства, из-за которой Варшава может лишиться права голоса в ЕС.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".

"3 июля 27 из 72 судей Верховного Суда рискуют выйти на пенсию. Новый польский закон "О Верховном суде" снижает пенсионный возраст судей Верховного суда с 70 до 65 лет. Эта мера также применяется к председателю Верховного Суда, чей шестилетний мандат будет досрочно прекращен. Согласно закону, нынешним судьям предоставляется возможность заявить о своем стремлении, чтобы их мандат был продлен президентом, который может быть предоставлен сроком на три года и продлен один раз. Для решение президента не установлены критерии, и нет возможности для судебного пересмотра этого решения", - говорится в заявлении.

Таким образом новые законы Польши "подрывают принцип независимости судебной власти", уверены в ЕК.

Комиссия настаивает на том, что она "готова продолжать диалог по вопросам верховенства права", несмотря на начало процедуры.

Первый этап процедуры заканчивается иском в Суд Европейского Союза. У Варшавы есть месяц на внесение изменений.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее исключил возможность внесения изменений в закон и последующей корректировки судебной реформы.

Польшу подозревают в нарушении прав человека

Европейский Союз ранее пригрозил лишить Польшу права голоса в Совете ЕС из-за судебной реформы, но на защиту Варшавы встала союзная Венгрия.

Польша считает, что законодательный процесс по реорганизации судебной власти соответствует европейским стандартам, и называет опасения Еврокомиссии по поводу угроз верховенству права безосновательными.

В июне Европейская комиссия подтвердила, что Польша не выполнила ключевые требования комиссии о независимости судов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Верховный суд, Евросоюз, Польша, Санкции.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Спайдермен из Парижа Мамаду Гассам, который спас ребенка, стал пожарником Зеехофер хочет договориться с Меркель Глава МИД Грузии обсудит в Германии вопросы интеграции в ЕС и НАТО

Последние новости

Украинцев предупредили о высоком уровне пожарной опасности 14-й сезон "Сверхъестественного" станет самым коротким за всю историю сериала Омелян проведет собрание с туроператорами и авиакомпаниями
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
03 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
04 Азарову отказано в украинской пенсии
05 "Сельский футбол": испанские СМИ - о матче Испания - Россия
Новости сегодня
18:42 Apple выпустит iPhone с двумя SIM-картами уже в этом году
18:41 Девушка превратила крошечную съемную комнату в уютное гнездышко (Фото)
18:38 Тренер Гассиева рассказал, как Мурат победит Усика
18:28 По факту убийства Ржевского открыто уголовное дело
18:26 Четвертая ракетка мира проиграла в первом раунде Уимблдона
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине началась дополнительная сессия ВНО
В Украине началась дополнительная сессия ВНО
Новости: Евросоюз начал вводить санкции против Польши
Евросоюз начал вводить санкции против Польши
Новости: Крымский "прокурор" попросил для Балуха еще четыре года колонии
"Прокурор" попросил для Балуха еще четыре года колонии
Новости: В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
Добавить комментарий
0