Польша отреагировала на решение Еврокомиссии

Польша может доказывать в Европейском суде, что реформа системы судопроизводства является внутренней компетенцией страны-члена, а не Брюсселя.

Об этом, реагируя на решение Еврокомиссии тносительно запуска процедуры против Польши с целью расследования нарушения в сфере верховенства права, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Решение со стороны Еврокомиссии является несоответствующим, и мы будем доказывать свою правоту перед Европейским судом", - заявил Чапутович.

По его словам, если Еврокомиссия сомневается в вопросе закона о верховном суде Польши, то стороны могут доказывать свою правоту в суде.

Министр отметил, что Польша будет настаивать: реформа системы судопроизводства является компетенцией отдельных стран-членов, а не Еврокомиссии.

Чапутович добавил, что введение в действие относительно Польши 7-й статьи договора ЕС, который касается верховенства права, является "политическим" шагом. В то же время он сказал, что дальнейшее введение в действие данной статьи может быть проблематичным, поскольку не все страны ЕС это поддержат.

Официальный представитель польского правительства Йоанна Копцинская сообщила в понедельник, что Варшава отреагирует на аргументы Еврокомиссии в определенное время - на протяжении месяца.

Инициирование процедуры в отношении страны-члена ЕС со стороны Еврокомиссии включают три этапа: призыв страны к устранению нарушений в сфере верховенства права, второй - предоставление стране соответствующего времени на изменения и третий - представление на страну в Европейский суд. Польша находится на первом этапе этой процедуры.

Как стало известно в понедельник, Еврокомиссия нарушила процедуру в отношении Польши с целью расследования нарушения в сфере верховенства права и дальнейшего наложения санкций. Предостережение Брюсселя вызывает, в частности, новый закон о верховном суде Польши. Как объяснили в Еврокомиссии, закон Польши о верховном суде нарушает права судей в этом органе и не соответствует обязательствам Польши относительно ст. 19 Соглашения о ЕС, которое связано с Хартией об основополагающих правах Евросоюза. Еврокомиссия ввела процедуру в срочном порядке и будет ожидать от руководства Польши пояснений на протяжении месяца.