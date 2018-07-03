Курц: Мир в Европе возможен только с Россией

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к укреплению каналов для диалога с Россией и подчеркнул, что мир на континенте может существовать только с Россией. Об этом он заявил во вторник, представляя в Европарламенте программу председательства Австрии в Совете ЕС, сообщает Die Presse. Говоря об отношениях с Россией, С. Курц заметил, что Вена хочет "внести свой вклад в укрепление каналов для диалога с Россией......Мир на континенте может существовать только с Россией, а не против нее", - заявил он.

С 1 июля Австрия начала председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится следующие полгода.

Также канцлер отметил, что сейчас международный порядок меняется, поскольку существует "непредсказуемая администрация США, которая ставит под сомнение международные соглашения". Европа должна быть сильной и оставаться вместе с теми, кто поддерживает европейские ценности. "Во многих сферах мы (ЕС) стали слишком бюрократическими, слишком дорогими и слишком медленными, чтобы выжить экономически в нашем глобализованном мире", - отметил Себастьян Курц, добавив, что это вызывает беспокойство относительно будущего ЕС.