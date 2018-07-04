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На юге Швеции произошла перестрелка, есть пострадавшие

Полиция Швеции
07:40 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В швейцарском городе произошла перестрелка, есть раненые.

В городе Эребру на юге Швеции произошла стрельба, сообщает Aftonbladet со ссылкой на заявление представителя полиции. В результате пострадали три человека.

Представитель правоохранительных органов сообщил, что речь идет о перестрелке, в которую были вовлечены несколько человек. “Есть несколько раненых, есть люди, которых в больницу доставили машины скорой”, — сообщил старший офицер Йенс Эр-Хайде.

Как сообщили в полиции, двое из пострадавших — мужчины в возрасте около 20 лет. Их личности известны полиции. Личность еще одного человека устанавливается.

Полиция уже назвала произошедшее покушением на убийство. Место, где произошла перестрелка, оцеплено. В районе происшествия продолжаются следственные действия.

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Новости мира, Перестрелка, Полиция, Полиция Швеции, Швеция, Эребру.
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