Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко подписал закон о национальной безопасности
Порошенко подписал закон о национальной безопасности
Новости: ЕСПЧ отменил требования ИМС против Украины по "Криворожстали"
ЕСПЧ отменил требования ИМС по "Криворожстали"
Новости: Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь: онлайн видео-трансляция матча
Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь: онлайн видео-трансляция матча
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 7-8 июля
Афиша интересных событий в Украине на 7-8 июля
X

Додон надеется, что ЕС приостановит макрофинансовую помощь Молдове

Игорь Додон
17:38 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что Евросоюз примет решение о приостановке выделения макрофинансовой помощи Молдове.

Президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду, что ЕС приостановит выделение макрофинансовой помощи Молдове, чтобы ускорить уход от власти его политических конкурентов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, 5 июня.

"Уверен, что сегодня ЕС примет решение об остановке финансирования и это ускорит уход этой власти на политическую свалку истории... После парламентских выборов, которые состоятся через несколько месяцев мы будем вести взвешенную внешнюю политику, наладим полноценное стратегическое партнерство с Россией и взаимовыгодные отношения с Западом, включая США и ЕС", - написал он.

Еврокомиссия уже приостановила выделение первого транша РМ в связи с тем, что в стране разразился скандал вокруг отмены судом результатов выборов примара Кишинева из-за нарушения порядка проведения предвыборной кампании. Из-за этого в Кишиневе проходят протестные демонстрации.

Напомним, второй тур местных выборов прошел 3 июня, в нем победил лидер партии "Платформа ДА" Андрэй Нэстасе, его соперником был представитель Партии социалистов, лидером которой является президент Игорь Додон.

В парламенте Молдовы не знают, что происходит в Приднестровье

Президент Молдовы Игорь Додон обвинил Запад в "мягкой реакции" на отмену результатов выборов мэра Кишинева, из-за чего в Молдове проходят митинги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Выделение макрофинансовой помощи, ЕС, Игорь Додон, Президент Молдовы, Приостановка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Германия выдала пособие почти 12 тысячам мигрантов на выезд из страны В аэропорту Тбилиси гражданин России разлил ядовитое вещество Новое отравление "Новичком": Британия собирает чрезвычайное заседание

Последние новости

Форвард "Шахтера" Кайоде - о своей травме и поединке против "Аустрии" Ford "потроллил" Tesla в Твиттере Климкин призвал украинских партнеров усилить давление на РФ
Сегодня читают
01 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
02 Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
03 Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
04 Олег Гусев нашел себе новый клуб
05 Украинского футболиста выгнали из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018
Новости сегодня
17:45 Коноплянка отметился красивым голом в матче Шальке - Саутгемптон (Видео)
17:43 Наталья Могилевская похвасталась нежным платьем в Instagram
17:35 Расследование дела по проекту "Стена" выявило хищение бюджетных средств
17:30 Летние красотки: очаровательные девушки на пляжах в купальниках (Фото)
17:25 Надя Дорофеева показала романтические снимки завтрака с Дантесом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
"Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
Новости: Санкции против России официально продлены еще на год
ЕС продлил санкции против России
Новости: Утверждены новые правила въезда в Шенгенскую зону
Утверждены новые правила въезда в Шенгенскую зону
Новости: Исследователи рассказали, почему гибнут буревестники
Исследователи рассказали, почему гибнут буревестники
Добавить комментарий
0