Додон надеется, что ЕС приостановит макрофинансовую помощь Молдове
Новости мира: Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что Евросоюз примет решение о приостановке выделения макрофинансовой помощи Молдове.
Президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду, что ЕС приостановит выделение макрофинансовой помощи Молдове, чтобы ускорить уход от власти его политических конкурентов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, 5 июня.
"Уверен, что сегодня ЕС примет решение об остановке финансирования и это ускорит уход этой власти на политическую свалку истории... После парламентских выборов, которые состоятся через несколько месяцев мы будем вести взвешенную внешнюю политику, наладим полноценное стратегическое партнерство с Россией и взаимовыгодные отношения с Западом, включая США и ЕС", - написал он.
Еврокомиссия уже приостановила выделение первого транша РМ в связи с тем, что в стране разразился скандал вокруг отмены судом результатов выборов примара Кишинева из-за нарушения порядка проведения предвыборной кампании. Из-за этого в Кишиневе проходят протестные демонстрации.
Напомним, второй тур местных выборов прошел 3 июня, в нем победил лидер партии "Платформа ДА" Андрэй Нэстасе, его соперником был представитель Партии социалистов, лидером которой является президент Игорь Додон.
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