https://telegraf.com.ua/files/2018/07/p_53285135-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4211428-v-polshe-bliz-zhilyih-domov-razbilsya-voennyiy-mig-29.html
В Польше близ жилых домов разбился военный Миг-29
08:49 Сегодня Телеграф
Новости мира: На северо-востоке Польши произошла катастрофа боевого самолета Миг-29.
В ходе ночных полетов разбился польский боевой истребитель Миг-29.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши.
Самолет с 22-й базы тактической авиации упал 6 июля в 02:57 по киевскому времени вблизи населенного пункта Паслек Варминско-Мазурского воеводства (северо-восток страны).
Пилот катапультировался в районе населенного пункта Сакув возле города Мальборк, но не выжил. Самолет упал в 500 метрах от домов.
Причину катастрофы выясняет комиссия по расследованию авиакатастроф государственной авиации.
Telegraf.com.ua