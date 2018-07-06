В Тбилиси ранен зять президента Грузии

В Тбилиси стреляли в зятя президента Грузии Миндия Гогочури, с ранениями в ногу он госпитализирован. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

Миндия Гогочури получил четыре пулевых ранения в области бедра и голени, все они сквозные. В Республиканской больнице ему провели операцию.

По информации врача, состояние пациента стабильное. Опросить его можно будет после того, как он будет переведен из реанимации в палату.

Пока неизвестно, кто ранил Миндию Гогочури. Правоохранители пока никого не задержали. Начато следствие.