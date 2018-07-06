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В Тбилиси ранен зять президента Грузии

Полиция Тбилиси
11:54 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Тбилиси зять президента Грузии Миндия Гогочури получил четыре пулевых ранения в область бедра и голени, ему провели операцию.

В Тбилиси стреляли в зятя президента Грузии Миндия Гогочури, с ранениями в ногу он госпитализирован. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

Миндия Гогочури получил четыре пулевых ранения в области бедра и голени, все они сквозные. В Республиканской больнице ему провели операцию.

По информации врача, состояние пациента стабильное. Опросить его можно будет после того, как он будет переведен из реанимации в палату.

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Пока неизвестно, кто ранил Миндию Гогочури. Правоохранители пока никого не задержали. Начато следствие.

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Новости мира, Зять, Миндия Гогочури, Получил огнестрельные ранения, Президент Грузии.
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