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В Тбилиси ранен зять президента Грузии
Новости мира: В Тбилиси зять президента Грузии Миндия Гогочури получил четыре пулевых ранения в область бедра и голени, ему провели операцию.
В Тбилиси стреляли в зятя президента Грузии Миндия Гогочури, с ранениями в ногу он госпитализирован. Об этом сообщает Грузия Онлайн.
Миндия Гогочури получил четыре пулевых ранения в области бедра и голени, все они сквозные. В Республиканской больнице ему провели операцию.
По информации врача, состояние пациента стабильное. Опросить его можно будет после того, как он будет переведен из реанимации в палату.
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Пока неизвестно, кто ранил Миндию Гогочури. Правоохранители пока никого не задержали. Начато следствие.
Telegraf.com.ua