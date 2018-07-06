С 24 июля вылет рейсов Ryanair в Европе может приостановиться

Бортпроводники лоукост-компании Ryanair объявили о масштабной забастовке в конце июля в Италии, Португалии, Испании и Бельгии. Об этом сообщает ВВС.

"В Италии бортпроводники проведут 24-часовую забастовку 25 июля, а сотрудники компании в Испании, Португалии и Бельгии будут бастовать 48 часов 25-26 июля", - говорится в сообщении.

Профсоюзы заявили, что забастовки могут продолжиться, если ирландская авиакомпания не пойдет на уступки по некоторым условия трудоустройства.

В среду профсоюзы передали руководству перечень своих условий. Среди них - требование об оплате на банковские счета в странах проживания сотрудников, а не в Республике Ирландия.

В начале этой недели пилоты, которые работают в Ryanair и члены своего ирландского профсоюза, заявили, что они впервые проведут забастовку 12 июля.

Как известно, компания Ryanair - крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и осуществляет 1800 рейсов в сутки.