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Президент Македонии заявил, что не будет подписывать соглашение с Грецией

Георге Иванов
18:10 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент Македонии во второй раз отказался подписывать соглашение об изменении названия страны.

Президент Македонии Георге Иванов настаивает на том, что он не подпишет соглашение с Грецией об изменении названия своей страны, даже после того, как парламент уже второй раз ратифицировал документ.

Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства, передает Европейская правда.

"Президент Македонии не принимает соглашения, которые вредят македонской национальной идентичности и интересам Республики Македонии. Позиция президента Иванова неизменна и не будет меняться никакими давлением, шантажом и угрозами", - говорится в заявлении.

По Конституции Македонии Иванов может только один раз отклонить законодательство, одобренное парламентом. Но он должен подписать документ, если депутаты преодолели его вето, как это произошло в четверг с соглашением об изменении названия.

Однако в Конституции не прописаны сроки, и Иванов может бессрочно задерживать подписание соглашения, вызывая конституционный кризис.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

Новое название Македонии - Республика Северная Македония - будет вынесено на общенациональный референдум осенью этого года.

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Новости мира, Георге Иванов, Греция, Македония, Переименование.
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