Гражданам Австрии разрешили указывать в документах третий пол

Конституционный суд Австрии постановил, что власти обязаны указывать в официальных документах третий, нетрадиционный пол.

Согласно судебному акту, граждане Австрии теперь могут обозначать свой пол как «интер» или «другой», сообщает «Седмица».

«Впервые в жизни я чувствую, что меня признают тем, кем я родился», – заявил по оглашении судебного решения истец-«интерсексуал», имя которого засекречено.

В конце 2017 года правомочность «третьего пола» была признана судами в Германии, затем в Нидерландах. При принятии решений суды европейских государств исходили из суждения о том, что «интерсексуалы» – лица с неявно выраженными признаками какого-то определенного пола – мужского или женского; суждение о неопределенности пола некоторых граждан было сформировано в том числе на основании медицинских экспертиз, по заявлению желающих подтверждавших, что они не являются ни мужчинами, ни женщинами.