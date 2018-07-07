Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 07.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина все ближе к вступлению в НАТО: обнародован закон о нацбезопасности
Украина все ближе к вступлению в НАТО: обнародован закон о нацбезопасности
Новости: Централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой
Централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой
Новости: Легенда "Сан Антонио Сперс" переходит в другую команду
Легенда "Сан Антонио Сперс" переходит в другую команду
Новости: Рождество Иоанна Предтечи: история жизни пророка
Рождество Иоанна Предтечи: история жизни пророка
X

В НАТО обеспокоены из-за возможных договоренностей РФ и США в обход Альянса

НАТО
12:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В НАТО озабочены предстоящей встречей и возможными договоренностями между президентами России и США в ходе предстоящего саммита в Хельсинки.

В НАТО нарастет озабоченность в связи тем, что возможные договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе предстоящего саммита в Хельсинки будут достигнуты в обход альянса, заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

"Мы в альянсе чувствуем растущее беспокойство по поводу соглашений, которые могут быть достигнуты на встрече Трампом и Путиным", - сказал он в интервью изданиям сети Funke.

П.Байер отметил, что страны НАТО не были привлечены к планированию встречи и выработке вопросов, которые стороны намерены обсудить в Хельсинки.

Путин готов разговаривать с Трампом с глазу на глаз

П.Байер отметил, что аналогичная ситуация имела место перед встречей американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

"Ким только раздавал обещания. Мы не знаем, действительно ли он остановил процесс обогащения урана. Только Трамп заявил, что саммит был успешным", - отметил он.

Перед встречей с В.Путиным Д.Трамп примет участие в работе саммита НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Владимир Путин, Встреча в Хельсинки, договоренность, Дональд Трамп, НАТО, Обеспокоенность, Президент РФ, Президент США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В ЕС стартовало онлайн-голосование об отмене летнего либо зимнего времени С 24 июля вылет рейсов Ryanair в Европе может приостановиться Разведка Британии готовится к атаке со стороны РФ после завершения ЧМ

Последние новости

Теперь общество может отслеживать загрязнения рек по новой интерактивной карте Новый цвет волос: Надя Дорофеева изменила прическу до неузнаваемости Руководство ФК "Львов" ставит задачу попасть в топ-3 УПЛ
Сегодня читают
01 Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
02 Аваков предложил механизм давления на неонацистов
03 Нереально везучий водитель чудом остался жив, но лишился автомобиля (Видео)
04 Ученые рассказали о геологическом парадоксе английской деревни Уилленд
05 Сытник прогнозирует "предвыборную истерику"
Новости сегодня
12:59 Регина Тодоренко рассказала о своем отце
12:57 Милан эффектно представил новую форму (Видео)
12:54 Успешные люди, которые смогли избавиться от лишнего веса (Фото)
12:49 Кабмин с осени будет выдавать роженицам "пакет малыша": что туда входит
12:40 Смех до упаду: курьезные картинки, которые поднимут вам настроение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Закарпатье 7 июля объявили День траура
На Закарпатье 7 июля объявили День траура
Новости: Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Новости: В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова
В Москве прошел концерт в поддержку Сенцова
Новости: Ученые из Гарварда создали удивительного робота
Ученые из Гарварда создали удивительного робота
Добавить комментарий
0