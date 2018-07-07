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В Румынии разбился самолет во время показательного выступления
Новости мира: Как сообщается, пилоту удалось катапультироваться.
В Румынии в субботу во время показательного полета на румынской авиабазе Борча на юге страны разбился истребитель МиГ-21.
Об этом сообщило румынское агентство Mediafax, передает "Европейская правда".
Самолет совершал показательный полет по случаю дня открытых дверей. Посмотреть на действо собрались несколько тысяч людей.
Самолет упал в поле неподалеку от базы и, ударившись о землю, взорвался.
На место прибыли пожарные и другие экстренные службы.
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