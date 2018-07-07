Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 07.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Закон "про алименты" может усилить борьбу родителей за детей
Закон "про алименты" может усилить борьбу родителей за детей
Новости: В ЕС обнародовано решение о выделении миллиарда евро для Украины
Украина получит от ЕС 1 миллиард евро
Новости: Швеция - Англия: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2018
Швеция - Англия: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2018
Новости: Составлен рейтинг самых продаваемых телефонов в истории
Составлен рейтинг самых продаваемых телефонов в истории
X

В Румынии разбился самолет во время показательного выступления

Место происшествия
17:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Скриншот

Новости мира: Как сообщается, пилоту удалось катапультироваться.

В Румынии в субботу во время показательного полета на румынской авиабазе Борча на юге страны разбился истребитель МиГ-21.

Об этом сообщило румынское агентство Mediafax, передает "Европейская правда".

Самолет совершал показательный полет по случаю дня открытых дверей. Посмотреть на действо собрались несколько тысяч людей.

Самолет упал в поле неподалеку от базы и, ударившись о землю, взорвался. 

На место прибыли пожарные и другие экстренные службы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Авиакатастрофа, Борча, МиГ-21, Румыния.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Президент Македонии заявил, что не будет подписывать соглашение с Грецией В ЕС стартовало онлайн-голосование об отмене летнего либо зимнего времени С 24 июля вылет рейсов Ryanair в Европе может приостановиться

Последние новости

Участник "Голосу країни 7" представил свой первый клип (Видео) Не скучайте на выходных: забавные вечерние анекдоты 7 июля Эту юную 17-летнюю девушку готовят к полету на Марс (Фото)
Сегодня читают
01 Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
02 Аваков предложил механизм давления на неонацистов
03 Нереально везучий водитель чудом остался жив, но лишился автомобиля (Видео)
04 Вера Брежнева опубликовала снимок в Instagram с мольбой о помощи
05 Ученые рассказали о геологическом парадоксе английской деревни Уилленд
Новости сегодня
17:37 Боксеры: милейшие снимки грозных с виду собак, которые тают от обнимашек (Фото)
17:14 Звезда "Игры престолов" необычно попрощалась с сериалом
17:09 Вашингтон резко отреагировал на ограничение Россией деятельности американских СМИ
17:01 Швеция - Англия: Бекхэм решил поднять ставки в споре с Ибрагимовичем
16:56 И смех, и слезы: снимки о том, что плохой макияж бывает у каждой девушки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Закарпатье 7 июля объявили День траура
На Закарпатье 7 июля объявили День траура
Новости: Украина все ближе к вступлению в НАТО: обнародован закон о нацбезопасности
Закон о нацбезопасности опубликован в "Голосе Украины"
Новости: В Румынии разбился самолет во время показательного выступления
В Румынии во время выступления разбился самолет
Новости: Медики назвали причины повышенной усталости в отпуске
Медики назвали причины повышенной усталости в отпуске
Добавить комментарий
0