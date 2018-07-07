В Румынии разбился самолет во время показательного выступления

В Румынии в субботу во время показательного полета на румынской авиабазе Борча на юге страны разбился истребитель МиГ-21.

Об этом сообщило румынское агентство Mediafax, передает "Европейская правда".

Самолет совершал показательный полет по случаю дня открытых дверей. Посмотреть на действо собрались несколько тысяч людей.

Самолет упал в поле неподалеку от базы и, ударившись о землю, взорвался.

На место прибыли пожарные и другие экстренные службы.