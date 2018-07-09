Из-за непогоды в Грузии объявлено чрезвычайную ситуацию

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который является Верховным главнокомандующим ВС Грузии, отдал приказ об использовании грузинских военных, в целях реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную стихийным бедствием в Местиа, западная Грузия.

В настоящее время там в селе Чубери, где река вышла из берегов, находятся около 150 спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Спасатели работают беспрерывно, помогая оказавшимся в опасности жителям. В зоне стихии находится также до 50 единиц тяжелой техники.

Как сообщается, сильные дожди возникли из-за тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшийся в Тихом океане.