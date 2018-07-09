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ЕС готов ввести санкции против РФ

Санкции
13:38 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: eurointegration.com.ua

Новости мира: Евросоюз уже сформировал новые санкции против РФ в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, с 1 августа санкции вступят в силу.

Евросоюз завершил формальную юридическую процедуру по продлению на следующие полгода экономических санкций против России в ответ на посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Соответствующий юридический акт опубликован в понедельник в Официальном журнале ЕС.

Обновленные санкции будут действовать с 1 августа этого года (поскольку действующие ограничительные меры против РФ еще действительны до 31 июля) до 31 января 2019 года.

"Россия понимает только язык силы": Чолий призывает ПА ОБСЕ усилить санкции

Европейский совет на своем заседании 28-29 июня принял политическое решение о продлении секторальных экономических ограничительных мер в отношении России в ответ на российскую агрессию против Украины.

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Новости мира, Европейский Совет, ЕС, РФ, Санкции, Украина.
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