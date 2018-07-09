ЕС готов ввести санкции против РФ

Евросоюз завершил формальную юридическую процедуру по продлению на следующие полгода экономических санкций против России в ответ на посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Соответствующий юридический акт опубликован в понедельник в Официальном журнале ЕС.

Обновленные санкции будут действовать с 1 августа этого года (поскольку действующие ограничительные меры против РФ еще действительны до 31 июля) до 31 января 2019 года.

Европейский совет на своем заседании 28-29 июня принял политическое решение о продлении секторальных экономических ограничительных мер в отношении России в ответ на российскую агрессию против Украины.