https://telegraf.com.ua/files/2018/07/f8a15a0-sankciyi-45-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4225583-es-gotovyi-vvesti-sanktsii-protiv-rf.html
ЕС готов ввести санкции против РФ
Новости мира: Евросоюз уже сформировал новые санкции против РФ в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, с 1 августа санкции вступят в силу.
Евросоюз завершил формальную юридическую процедуру по продлению на следующие полгода экономических санкций против России в ответ на посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Соответствующий юридический акт опубликован в понедельник в Официальном журнале ЕС.
Обновленные санкции будут действовать с 1 августа этого года (поскольку действующие ограничительные меры против РФ еще действительны до 31 июля) до 31 января 2019 года.
"Россия понимает только язык силы": Чолий призывает ПА ОБСЕ усилить санкции
Европейский совет на своем заседании 28-29 июня принял политическое решение о продлении секторальных экономических ограничительных мер в отношении России в ответ на российскую агрессию против Украины.
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