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СМИ: Джонсон ушел в отставку

Борис Джонсон
17:38 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник приняла отставку министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, сообщает телеканал "Скай ньюз".

"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. О том, кто сменит его на посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер благодарит Бориса за его работу", - приводит телеканал текст заявления Даунинг-Стрит.

Ранее в понедельник в отставку также ушел британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Новым министром по делам Brexit станет Доминик Рааб.

Д.Дэвис подал в отставку в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

"Основное направление политики ставит нас в лучшем случае в слабое положение на переговорах (с ЕС по Brexit - ред), а, возможно, даже и в неприемлемое", - написал Д.Дэвис в прошении об отставке, поданном Т.Мэй.

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Новости мира, Борис Джонсон, Великобритания, МИД Великобритании.
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