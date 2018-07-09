СМИ: Джонсон ушел в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник приняла отставку министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, сообщает телеканал "Скай ньюз".

"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. О том, кто сменит его на посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер благодарит Бориса за его работу", - приводит телеканал текст заявления Даунинг-Стрит.

Ранее в понедельник в отставку также ушел британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Новым министром по делам Brexit станет Доминик Рааб.

Д.Дэвис подал в отставку в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

"Основное направление политики ставит нас в лучшем случае в слабое положение на переговорах (с ЕС по Brexit - ред), а, возможно, даже и в неприемлемое", - написал Д.Дэвис в прошении об отставке, поданном Т.Мэй.