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Иран собирается вывести из Германии 300 млн евро наличными

Евро
05:05 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Немецкая власть собирается проверить запланированную операцию Ирана на соответствие законам.

Тегеран намерен снять со счета в Германии 300 миллионов евро наличными и отправить их самолетом в Иран из-за восстановление в ближайшие месяцы санкций США в отношении Ирана.

Информацию, которая появилась в понедельник, 9 июля, в газете Bild, подтвердили в немецком правительстве.

Речь идет о части средств, принадлежащих иранским властям и хранящихся в Европейско-иранском торговом банке при Немецком федеральном банке, пишет DW.

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором и Управление финансовой информации начали проверку по факту согласно закону о кредитах и противодействии отмыванию денег.

"Эти проверки происходят в соответствии с четкими предписаниями", - заявила представительница министерства финансов.

Они проводятся, если в результате финансовой операции возникает подозрение, что речь идет об отмывании денег или финансировании терроризма.

По информации издания, иранские власти аргументируют снятие гигантской суммы тем, что деньги нужны для передачи иранским гражданам, которые из-за американских санкций потеряли возможность пользоваться кредитными картами во время зарубежных поездок.

Вместе с тем, отмечает Bild, американские и израильские спецслужбы высказали опасения, что деньги могут быть направлены на финансирование иранских военных, которые воюют в Сирии на стороне Башара Асада.

Представитель министерства финансов ФРГ заявила, что операция по снятию наличных в такой сумме происходит впервые. Ситуация осложняется тем, что после выхода Вашингтона из соглашения с Ираном относительно ядерной программы Трамп сообщил о возобновлении всех санкций против Тегерана.

В частности, речь идет и о вторичных санкциях, т. е. санкциях в отношении других стран, которые ведут бизнес с Ираном. Так, США угрожают штрафными санкциями банкам, которые ведут операции с финансовыми институтами Исламской республики.

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Все по теме:

Новости мира, Германия, Иран, Немецкий федеральный банк, Санкции.
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