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Страны НАТО не снижали расходы на обороноспособность Альянса

НАТО
15:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Йенс Столтенберг заявил о достижении НАТО рекордного роста расходов на оборону.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что альянсу за последнее время удалось добиться рекордного роста затрат на обороноспособность.

"(Оценки - ред) показывают, что по сравнению с 2014 годом все союзники прекратили сокращать расходы, все союзники их увеличивают, причем за последний год они продемонстрировали самый большой рост (расходов - ред) за целое поколение. Этот год станет четвертым подряд, когда увеличиваются затраты на оборону", - сказал он.

Он напомнил, что с 2014 года страны-члены альянса приступили к выполнению задачи - увеличению расходов в этой области до 2% от ВВП в течение последующего десятилетия.

Й.Столтенберг сказал, что с того момента НАТО добилась значительных успехов, однако необходимо "удвоить усилия". По его словам, в этом году ожидается, что восемь союзников по НАТО будут тратить, как минимум, 2% на оборону - по сравнению с тремя странами в 2014 году.

"Инвестирование в оборону - это вопрос надежности и доверия. Поэтому мы все завтра (на саммите НАТО - ред) обсудим затраты на оборону и распределение финансовой нагрузки", - сказал генсек.

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Новости мира, Бюджет НАТО, Йенс Столтенберг, НАТО, Обороноспособность НАТО.
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