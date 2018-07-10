Канадские войска еще на 4 года останутся в Латвии

Численность канадского контингента в этой стране также увеличится, отметил премьер-министр Джастин Трюдо.

Канада продлит свое военное присутствие в Латвии на четыре года, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе визита в Ригу.

В Латвии находятся 455 канадских военнослужащих, передает Голос Америки.

Они являются частью боевого формирования НАТО, в которое также входят военные из Италии, Испании, Польши и Словакии.

Трюдо заявил, что канадский контингент увеличится до 540 человек и останется в стране еще на четыре года после завершения его нынешней миссии в 2019 году.