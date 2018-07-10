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Канадские войска еще на 4 года останутся в Латвии
23:29 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
Новости мира: Как сообщает премьер-министр Канады Джастин Тюрдо канадские войска продолжат свое присутствие еще на четыре года на территории Латвии.
Численность канадского контингента в этой стране также увеличится, отметил премьер-министр Джастин Трюдо.
Канада продлит свое военное присутствие в Латвии на четыре года, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе визита в Ригу.
В Латвии находятся 455 канадских военнослужащих, передает Голос Америки.
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Они являются частью боевого формирования НАТО, в которое также входят военные из Италии, Испании, Польши и Словакии.
Трюдо заявил, что канадский контингент увеличится до 540 человек и останется в стране еще на четыре года после завершения его нынешней миссии в 2019 году.
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