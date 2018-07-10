Мэй надеется на конструктивные переговоры с Трампом
Новости мира: Дональд Трамп и Тереза Мэй проведут встречу 13 июля в ходе визита американского президента в Великобританию.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что надеется на положительные и конструктивные переговоры с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе.
Об этом сообщает агентство Reuters.
"Есть особые проблемы между Европейским Союзом и Соединенными Штатами из-за вопроса торговых тарифов ... мы будем говорить конструктивно о том, как мы можем продолжать работать вместе в наших особых отношениях", - отметила Мэй.
По ее словам, среди тем для дискуссии - торговля, оборона и безопасность.
"Я с нетерпением ожидаю встречи с президентом Трампом... Нам еще многое стоит обсудить", - сказала британский премьер.
Как сообщалось, поездка Дональда Трампа в Великобританию начнется 13 июля после саммита НАТО и, как ожидается, будет продолжаться несколько дней.
Во время своего визита в страну президент США проведет только одну ночь в Лондоне, где он остановится в официальной резиденции посла США в Риджентс-парк. С королевой Елизаветой II Трамп планирует встретиться в Виндзорском замке в графстве Беркшир, а британский премьер Тереза Мэй примет президента США с женой Меланей в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир.
13 июля в день приезда президента США британские активисты планируют провести в центре Лондона громкую акцию протеста и запуск огромного воздушного шара "бэби-Трампа".