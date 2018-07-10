Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Новости: Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Мэй надеется на конструктивные переговоры с Трампом

Тереза Мэй и Дональд Трамп
21:40 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп и Тереза Мэй проведут встречу 13 июля в ходе визита американского президента в Великобританию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что надеется на положительные и конструктивные переговоры с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Есть особые проблемы между Европейским Союзом и Соединенными Штатами из-за вопроса торговых тарифов ... мы будем говорить конструктивно о том, как мы можем продолжать работать вместе в наших особых отношениях", - отметила Мэй.

По ее словам, среди тем для дискуссии - торговля, оборона и безопасность.

"Я с нетерпением ожидаю встречи с президентом Трампом... Нам еще многое стоит обсудить", - сказала британский премьер.

Как сообщалось, поездка Дональда Трампа в Великобританию начнется 13 июля после саммита НАТО и, как ожидается, будет продолжаться несколько дней.

Во время своего визита в страну президент США проведет только одну ночь в Лондоне, где он остановится в официальной резиденции посла США в Риджентс-парк. С королевой Елизаветой II Трамп планирует встретиться в Виндзорском замке в графстве Беркшир, а британский премьер Тереза Мэй примет президента США с женой Меланей в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир.

13 июля в день приезда президента США британские активисты планируют провести в центре Лондона громкую акцию протеста и запуск огромного воздушного шара "бэби-Трампа".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Британия, Дональд Трамп, Переговоры, Тереза Мэй.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Канада продлит военное присутствие в Латвии Бывшего посла Великобритании избили в метро Австрия настаивает на том, чтобы не пускать мигрантов в Евросоюз

Последние новости

МИД РФ: Волкер своими высказываниями "подливает масло в огонь" По роману Жадана вышел трейлер фильма "Дикое поле" (Видео) Чудесные снимки, которые показывают настоящую жизнь на острове Бали (Фото)
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
18:22 Черногория отправит войска на помощь Латвии и Польше
18:10 В Киеве состоялась премьера мультфильма "Монстры на каникулах 3"
18:10 Завораживающая красота: волшебная фотосессия девушек среди природы (Фото)
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0