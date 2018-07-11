Жителям Солсбери и Эймсбери советуют не прикасаться к неизвестным емкостям

После смерти отравленной "Новичком" 44-летней британки Дон Стерджесс правительство Великобритании предупредил о рисках контактов с незнакомыми предметами.

Предупреждение адресовано жителям городов Солсбери, Эймсбери и их окрестностей.

Об этом заявила представитель министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании Салли Дэвис во вторник, 10 июля, пишет DW.

По ее словам, речь идет о емкостях, в которых может находиться жидкость или гель: "сосуды, шприцы, иглы, косметика или подобные предметы из металла, пластика или стекла".

Угроза для населения остается низкой, отметила Дэвис.

Накануне представитель Скотланд-Ярда заявил, что пострадавшие "касались емкости с ядовитым веществом". Поиск емкости является "основной целью" полицейских, подчеркнул он.

Второй пострадавший, Чарли Роули, который выжил после отравления "Новичком", но находился в больнице в критическом состоянии, пришел в сознание. Его состояние до сих пор критическое, но стабильное.

Он требует круглосуточного ухода специалистов, об этом сообщили в больнице 10 июля.