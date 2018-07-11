СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
Новости мира: Власти Греции решили выслать из страны двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум сотрудникам дипведомства.
Правительство Греции решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум в связи с обвинениями во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности страны.
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"Греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в Грецию еще двоим, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции", - говорится в сообщении.
Афины обвиняют российских дипломатов в получении и распространении информации, а также в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих.
Среди дипломатов, которых Афины высылают, — официальный представитель посольства России Виктор Яковлев.