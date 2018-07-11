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СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов

Греция
10:51 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Власти Греции решили выслать из страны двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум сотрудникам дипведомства.

Правительство Греции решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум в связи с обвинениями во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности страны.

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"Греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в Грецию еще двоим, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции", - говорится в сообщении.

Афины обвиняют российских дипломатов в получении и распространении информации, а также в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих.

Среди дипломатов, которых Афины высылают, — официальный представитель посольства России Виктор Яковлев.

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Новости мира, Афины, Греция, Дипломаты, Российские дипломаты, Россия.
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