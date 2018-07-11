Меркель отреагировала на фразу Трампа, сказанную на саммите НАТО

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Германия "полностью контролируется Россией" в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

"По случаю, я бы хотела добавить, что я сама испытала то, как часть Германии контролировалась Советским Союзом. И я очень рада, что сегодня мы объединенная и свободная Германия. И поэтому мы можем сказать, что мы можем проводить свою собственную независимую политику и принимать наши собственные решения", - сказала А.Меркель журналистам на саммите НАТО.

По ее словам, "Германия многим обязана НАТО и тому, что объединение Германии произошло, что Европа сегодня объединена, имеет много общего с НАТО".

"Но Германия также многое делает для НАТО ", - отметила А.Меркель.

Она напомнила, что военный контингент ФРГ является вторым по величине в НАТО, а также то, что Германия поставила большую часть военного потенциала на службу оборонному альянсу и по-прежнему очень активно присутствует в Афганистане.

Ранее в среду президент США раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса.

При этом напомнил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер является одним из руководителей проекта газопровода, и что "почти 70% Германии будет под контролем России посредством (поставок - ред.) природного газа".