Трамп раскритиковал Германию на саммите НАТО
Новости мира: На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп общаясь с Главным Секретарем НАТО Йенсом Столтенберном назвал Германию "узником России" из-за проекта "газопровода".
Президент США Дональд Трамп, общаясь с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита НАТО в Брюсселе, назвал Германию "узником России" из-за проекта трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает издание AP.
"Президент Трамп заявил, что Германия является "узником России" из-за проекта "газопровода" на фоне общения с главой НАТО", - пишет издание.
Президент, похоже, имел в виду трубопровод "Северный поток 2", уточняет издание. Против проекта выступают Соединенные Штаты и некоторые другие члены ЕС.
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Трамп заявил, говоря о Германии, что США "должны защищать вас от России", а вы заключаете это соглашение с Россией. Кроме того, по словам американского лидера, из-за проекта Германия "полностью контролируется" Россией, пишет издание.
Государства-члены Североатлантического альянса не имеют консенсуса по проекту "Северный поток-2".