Трамп раскритиковал Германию на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп, общаясь с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита НАТО в Брюсселе, назвал Германию "узником России" из-за проекта трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает издание AP.

"Президент Трамп заявил, что Германия является "узником России" из-за проекта "газопровода" на фоне общения с главой НАТО", - пишет издание.

Президент, похоже, имел в виду трубопровод "Северный поток 2", уточняет издание. Против проекта выступают Соединенные Штаты и некоторые другие члены ЕС.

Трамп заявил, говоря о Германии, что США "должны защищать вас от России", а вы заключаете это соглашение с Россией. Кроме того, по словам американского лидера, из-за проекта Германия "полностью контролируется" Россией, пишет издание.

Государства-члены Североатлантического альянса не имеют консенсуса по проекту "Северный поток-2".