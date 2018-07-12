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Мэй рассказала, чего ожидает от встречи Путина и Трампа

Тереза Мэй
09:42 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что встреча президентов США и России может благоприятно повлиять на обстановку в мире.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что поддерживает встречу президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, встреча может благоприятно повлиять на обстановку в мире и снизить риск конфронтации, сообщает "Зеркало недели".

"Покушение на Скрипаля было примером хорошо сложившейся картины поведения России, которая подрывает наши демократические ценности и наносит ущерб нашим интересам во всем мире", - заявила Мэй.

Мэй добавила, что условие коммуникации между США и РФ является основным в вопросе управления рисками мировой конфронтации.

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Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина состоится 16 июля в столице Финляндии.

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Новости мира, Благотворное влияние, Владимир Путин, Встреча, Дональд Трамп, Обстановка в мире, Ожидание, Тереза Мэй.
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