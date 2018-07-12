Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Парламент Чехии укомплектовал правительство

Флаг Чехии
10:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости мира: Парламент выразил свое доверие и с 105 голосами утвердил новый состав правительства.

Коалиционное правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем утверждено парламентом страны, сообщают в четверг западные СМИ.

"Парламент выразил доверие кабинету", - приводят СМИ слова председателя чешского парламента Радека Вондрашека.

Парламентарии большинством в 105 голосов против 91 поддержали правительство, четыре депутата не присутствовали на голосовании.

В январе 2018 года сформированный А.Бабишем кабинет министров Чехии не смог заручиться поддержкой чешского парламента. Тогда же стало известно, что президент страны Милош Земан даст А.Бабишу еще одну возможность сформировать правительство.

Чешские сенаторы обратились к Путину с просьбой освободить Сенцова

Новый кабинет - это коалиционное правительство, которое образовали популистское движение АНО ("Акция недовольных граждан") А.Бабиша и Чешская социал-демократическая партия".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Андрей Бабиш, Голосование, Парламент, Чехия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Канада продлит военное присутствие в Латвии Бывшего посла Великобритании избили в метро Австрия настаивает на том, чтобы не пускать мигрантов в Евросоюз

Последние новости

Укрзализныця увеличила перевозки пассажиров в страны ЕС Полторак и его коллега из Финляндии провели в Брюсселе переговоры Пятница, 13-е: чего следует избегать в этот день
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
17:35 Протестующие штурмуют Киевсовет
17:31 Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи
17:30 Бывший сотрудник обвиняет Tesla в браке деталей
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0