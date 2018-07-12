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Австрия настаивает на том, чтобы не пускать мигрантов в Евросоюз

Герберт Кикль
11:48 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль настаивает на том, чтобы не пускать беженцов в ЕС.

Министры внутренних дел 28 стран Евросоюза встретятся в четверг в австрийском Инсбруке, чтобы обсудить новую миграционную политику и меры по сдерживанию потока беженцев.

Об этом сообщает AFP.

"Встреча в Инсбруке будет сосредоточена, в частности, на разработке совместного плана по миграции. Ожидается, что председательствующая в ЕС Австрия будет настаивать на изменении миграционной политики ЕС, чтобы сделать невозможным подачу заявки на получение убежища на европейской территории", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, несмотря на то, что количество мигрантов резко сократилось с пикового показателя 2015 года, эта проблема является ключевой в Европе и основной темой шестимесячного председательства Австрии.

Министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль сообщил в начале этой недели, что он предложит подавать заявки на получение убежища в лагерях беженцев за пределами Европы "определенной мобильной комиссии".

Только беженцы из стран, которые непосредственно граничат с ЕС, смогут подавать свои просьбы о предоставлении убежища на территории ЕС.

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Кикля скорее всего поддержит итальянский коллега Маттео Сальвини, который уже запретил спасательным лодкам неправительственных организаций, которые подбирают мигрантов в Средиземном море, заходить в итальянские порты, обвиняя их в предоставлении помощи торговцам людьми.

Ожидается, что Сальвини на неформальной встрече в Инсбруке попросит государства не отправлять корабли международных миссий со спасенными мигрантами в итальянские порты.

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Новости мира, Австрия, Герберт Кикль, Евросоюз, Мигранты.
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