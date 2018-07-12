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Бывшего посла Великобритании избили в метро
Новости мира: Экс-посла Британии Кристофера Мейера избили двое молодых людей, мужчина и женщина в одном из лондонских метро.
Бывшего посла Великобритании в Германии и США Кристофера Мейера избили в лондонском метро. Об этом сообщает The Times.
Мейер доставлен в больницу, полиция рассматривает нападение как попытку ограбления и не связывает инцидент с его политической деятельностью.
"Совершенно потрясена жестоким нападением. Он ничего не помнит, кроме того, что его спасла полиция. Вначале я подумала, что нападение политически мотивировано, однако, по мнению полиции, это попытка ограбления", — заявляет его жена, баронесса Мейер.
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На Мейера напали двое молодых людей, мужчина и женщина. Полиция их обоих задержала, их имена не разглашаются.
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