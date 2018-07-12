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Бывшего посла Великобритании избили в метро

Кристофер Мейер
12:20 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости мира: Экс-посла Британии Кристофера Мейера избили двое молодых людей, мужчина и женщина в одном из лондонских метро.

Бывшего посла Великобритании в Германии и США Кристофера Мейера избили в лондонском метро. Об этом сообщает The Times.

Мейер доставлен в больницу, полиция рассматривает нападение как попытку ограбления и не связывает инцидент с его политической деятельностью.

"Совершенно потрясена жестоким нападением. Он ничего не помнит, кроме того, что его спасла полиция. Вначале я подумала, что нападение политически мотивировано, однако, по мнению полиции, это попытка ограбления", — заявляет его жена, баронесса Мейер.

Британские СМИ подчеркивают разногласия в правительстве по Brexit

На Мейера напали двое молодых людей, мужчина и женщина. Полиция их обоих задержала, их имена не разглашаются.

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Новости мира, Кристофер Мейер, Лондон, Нападение, Происшествие.
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