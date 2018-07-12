Канада продлит военное присутствие в Латвии

В связи с решением продлить на четыре года руководство размещенным в Адажи батальоном НАТО Канада увеличит присутствие своих вооруженных сил в Латвии, говорится в сообщении для прессы бюро канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Дж.Трюдо в ходе своего визита в Латвию заявил о готовности Канады еще четыре года руководить батальоном. Тем временем, в заявлении отмечается, что Канада увеличит присутствие своих вооруженных сил в Латвии с 455 до 540 военнослужащих.

Предполагается, что канадские военные будут осуществлять наблюдение и контроль за воздушным пространством, обучающие и морские операции.

Дж.Трюдо во время визита подчеркнул, что Канада не изменит своего отношения к безопасности стран Балтии.