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Италия пустила 67 мигрантов к себе, несмотря на запрет министра МВД

Судно с мигрантами
13:32 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Несмотря что Италия отказалась принимать к себе мигрантом все же они приняли 67 спасенных мигрантов, которые прибыли на судне береговой охраны Diciotti.

Судно итальянской береговой охраны Diciotti с 67 спасенными мигрантами на борту прибыло в Италию, после того как правительство страны отказало в заходе в порт частному судну с этими мигрантами.

Об этом сообщает The Local со ссылкой на министра транспорта Италии Данило Тонинелли.

"Судно итальянской береговой охраны Diciotti с 67 спасенными мигрантами на борту прибыло в Сицилию в среду вечером, после того как правительство страны отказало в разрешении (заходить в порт - прим ред.) частному судну с этим же количеством мигрантов", - говорится в сообщении.

По словам министра, мигранты были переведены с итальянского частного судна Vos Thalassa на судно береговой охраны Италии ввиду того, что они начали агрессивно обращаться с сотрудниками гражданского судна.

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Отмечается, что Тонинелли дал разрешение судну итальянской береговой охраны прибыть в порт в Сицилии несмотря на запрет министра МВД Маттео Сальвини. Ранее именно Сальвини не давал разрешение частному судну Vos Thalassa.

Как сообщалось, министерство внутренних дел Италии не позволило заходить в порт итальянскому частному судну Vos Thalassa, экипаж которого спас 66 мигрантов в Средиземном море.

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Новости мира, Данило Тонинелли, Европа, Италия, Мигранты.
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