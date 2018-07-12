Италия пустила 67 мигрантов к себе, несмотря на запрет министра МВД
Новости мира: Несмотря что Италия отказалась принимать к себе мигрантом все же они приняли 67 спасенных мигрантов, которые прибыли на судне береговой охраны Diciotti.
Судно итальянской береговой охраны Diciotti с 67 спасенными мигрантами на борту прибыло в Италию, после того как правительство страны отказало в заходе в порт частному судну с этими мигрантами.
Об этом сообщает The Local со ссылкой на министра транспорта Италии Данило Тонинелли.
"Судно итальянской береговой охраны Diciotti с 67 спасенными мигрантами на борту прибыло в Сицилию в среду вечером, после того как правительство страны отказало в разрешении (заходить в порт - прим ред.) частному судну с этим же количеством мигрантов", - говорится в сообщении.
По словам министра, мигранты были переведены с итальянского частного судна Vos Thalassa на судно береговой охраны Италии ввиду того, что они начали агрессивно обращаться с сотрудниками гражданского судна.
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Отмечается, что Тонинелли дал разрешение судну итальянской береговой охраны прибыть в порт в Сицилии несмотря на запрет министра МВД Маттео Сальвини. Ранее именно Сальвини не давал разрешение частному судну Vos Thalassa.
Как сообщалось, министерство внутренних дел Италии не позволило заходить в порт итальянскому частному судну Vos Thalassa, экипаж которого спас 66 мигрантов в Средиземном море.