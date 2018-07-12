Италия пустила 67 мигрантов к себе, несмотря на запрет министра МВД

Судно итальянской береговой охраны Diciotti с 67 спасенными мигрантами на борту прибыло в Италию, после того как правительство страны отказало в заходе в порт частному судну с этими мигрантами.

Об этом сообщает The Local со ссылкой на министра транспорта Италии Данило Тонинелли.

"Судно итальянской береговой охраны Diciotti с 67 спасенными мигрантами на борту прибыло в Сицилию в среду вечером, после того как правительство страны отказало в разрешении (заходить в порт - прим ред.) частному судну с этим же количеством мигрантов", - говорится в сообщении.

По словам министра, мигранты были переведены с итальянского частного судна Vos Thalassa на судно береговой охраны Италии ввиду того, что они начали агрессивно обращаться с сотрудниками гражданского судна.

Отмечается, что Тонинелли дал разрешение судну итальянской береговой охраны прибыть в порт в Сицилии несмотря на запрет министра МВД Маттео Сальвини. Ранее именно Сальвини не давал разрешение частному судну Vos Thalassa.

Как сообщалось, министерство внутренних дел Италии не позволило заходить в порт итальянскому частному судну Vos Thalassa, экипаж которого спас 66 мигрантов в Средиземном море.