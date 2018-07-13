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У берегов Турции перевернулась лодка с беженцами

Мигранты
15:33 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф

Новости мира: Как отмечается, береговая охрана смогла спасти 34 человека.

Береговая охрана Турции спасла 34 беженцев на острове Богаз у побережья района Чешме в провинции Измир.

Нелегальные мигранты сумели доплыть до острова после того, как перевернулась их лодка, передает Анадолу.

В спасательной операции было задействовано два вертолета, которые совершили семь вылетов на остров, чтобы снять с него мигрантов, в первую очередь женщин и детей.

Всем мигрантам оказана первая медицинская помощь. В числе спасенных беженцев - беременная женщина, которую доставили в государственную больницу Чешме.

Кроме того, еще четырех мигрантов доставили в больницу на осмотр.

Поиски еще одного беженца продолжаются.

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Все по теме:

Новости мира, Береговая охрана, Богаз, Мигранты, Турция.
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