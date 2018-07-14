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В парламенте Португалии поддержали новый закон о смене пола

Парламент Португалии
10:34 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Португалия станет шестой страной Европы, которая позволит гражданам страны менять имя и пол с 16 лет без медицинского заключения.

Новый закон позволит гражданам Португалии менять пол и имя с 16 лет без медицинского заключения о "нарушение идентичности". Об этом сообщает АFР.

"Португалия присоединяется к Дании, Мальте, Швеции, Ирландии и Норвегии, чтобы стать шестой европейской страной, которая предоставит право на самоопределение трансгендерной идентичности... без опеки третьих лиц и без диагноза нарушение идентичности", - сказала депутат Сандра Кунья во время парламентских дебатов перед голосованием.

Закон также запрещает хирургические операции для младенцев, родившихся с репродуктивными органами обоих полов, чтобы в дальнейшем они сами могли выбрать свою гендерную принадлежность.

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Закон, что действует с 2011 года, ранее требовал от транссексуалов предоставления медицинского заключения об гендерной дисфории (диагноз означает состояние, когда гендер не соответствует биологическому полу человека).

Теперь закон должен подписать президент страны Марсело Ребель де Соуза, который ветировал первую версию текста, принятую парламентом страны в середине апреля.

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Новости мира, Закон, Португалия, Разрешение с 16 лет, Смена имени, Смена пола.
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