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Правительство Турции призывает выйти на митинг в годовщину попытки переворота

Турция
02:03 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также планирует посетить мероприятие.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призывает граждан страны прийти в воскресенье, 15 июля, на митинг в Стамбуле в день годовщины неудачного переворота.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Граждане Турции приглашаются на митинг в воскресенье на Мосту Мучеников 15 июля в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Как известно, в ночь на 16 июля 2016 года группа военнослужащих ВС Турции совершила попытку вооруженного захвата власти в стране. В результате противостояния погибли 260 человек. В стране началась волна преследований, которая встретила критику со стороны Запада.

Власти Турции назвали главным вдохновителем и организатором мятежа исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

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Новости мира, мир, Митинг, Политика, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция.
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