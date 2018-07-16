Сын погибшей от "Новичка" просит Трампа о справедливости

Сын 44-летней британки Дон Стерджесс, погибшей в Эймсбери от воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок", направил просьбу президенту США Дональду Трампу поднять вопрос применения вещества в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на The Guardian.

Дон Стерджесс отметил, что хочет, чтобы "убийца или убийцы" его матери понесли наказание.

"Я не разделяю политику Дональда Трампа и я никогда не буду его сторонником, но я хотел бы, чтобы он поговорил о моей матери с российским президентом", - заявил 19-летний Эван Хоуп.

Хоуп также заявил, что все, в чем он нуждается - это справедливость; помощь Трампа ему нужна только для того, чтобы виновники смерти его матери получили по заслугам.

"Мы должны добиться справедливости для моей мамы", - добавил он.

Напомним, ранее полиция лишь сообщала, что "Новичок" был обнаружен в "небольшом флаконе" в квартире Чарльза Роули.

Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" 30 июня.

Дон Стерджесс скончалась 8 июля, после чего было открыто уголовное дело по статье "убийство".

Следователи полагают, что это отравление связано с попыткой убийства 4-го марта Сергея и Юлии Скрипалей посредством "Новичка".

В пятницу полиция еще раз призвала местных жителей ни в коем случае не подбирать с земли незнакомых предметов, даже если они выглядят как косметика.