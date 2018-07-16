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Могерини: США не должны забывать, кто их друзья

Федерика Могерини
13:33 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Федерика Могерини заявляет, что США не должны забывать о своих настоящих друзях, ведь для ЕС США - это лучший друг.

ЕС расценивает США как близких друзей и партнеров и надеется, что США так же не забывают о том, кто их друзья.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе, пишет Европейская правда.

"Я бы спросила его (Трампа), кого он считает друзьями. Мы очень четко знаем, кто наши друзья – конечно, это США. Смена администрации не меняет дружбы между странами и людьми", - сказала она.

По ее словам, ЕС расценивает США как близких друзей и партнеров, которые всегда такими будут.

"Мы имеем четкое представление, кто наши друзья, и мы надеемся, что американская администрация помнит, кто их друзья также", - заявила Могерини.

Трамп внес Евросоюз в свой список "недругов"

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе торговли ЕС, Россия и Китай являются врагами Соединенных Штатов.

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Новости мира, Дональд Трамп, ЕС, США, Федерика Могерини.
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