В Хельсинки также проходит встреча Помпео с Лавровым

Параллельно со встречей лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки также начали переговоры государственный секретарь США Майк Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает CNN.

"В Хельсинки также ведутся переговоры государственного секретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это их первая встреча с момента назначения Помпео госсекретарем США.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 16 июля, проходит встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в президентском дворце в центре финской столицы Хельсинки. Сама встреча началась с опозданием почти на час.

Как сообщает Yle, Путин сказал Трампу, что пришло время поговорить о двусторонних отношениях и обсудить трудные вопросы. А президент США в свою очередь повторил, что необходимо искать общий язык с Россией.

По словам Трампа, на встрече с Путиным они обсудят "все: от торговли до военных ракет, ядерного оружия и Китая". Американский лидер не сообщил, поднимет ли он вопрос вмешательства России в выборы в 2016 году в США, которое критики назвали актом войны.

По информации CNN со ссылкой на американских чиновников, Белый дом попросил российскую сторону провести встречу Трампа и Путина тет-а-тет, чтобы лучше оценить Путина и установить отношения между лидерами.

Кроме того, ранее Трамп высказывал недовольство из-за утечки информации с его встреч с иностранными лидерами. Поэтому Трамп сказал помощникам, что не хочет, чтобы о его встрече с лидером РФ просачивалась конфиденциальная информация.

Также сообщается, что Трамп не захотел привлекать к встрече помощников, поскольку они могут отстаивать более жесткую линию относительно России.