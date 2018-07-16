Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Путин: РФ готова продлить транзитный контракт с Украиной, но при условии
Путин: РФ готова продлить транзитный контракт с Украиной, но при условии
Новости: Нардеп вышел из партии "УКРОП" и заявил о намерении баллотироваться в президенты
Куприй будет баллотироваться в президенты Украины
Новости: Экс-наставник "Челси" Конте трогательно попрощался с клубом и фанатами
Экс-наставник "Челси" Конте трогательно попрощался с клубом и фанатами
Новости: Туринскую плащаницу считают подделкой
Туринскую плащаницу считают подделкой
X

Посольства Франции, которое обеспечивает Business France в России, закрыто

Флаг Франции
17:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости мира: Французское правительство приняло решение закрыть посольство которое обеспечивало деятельность Business France в России.

Французские власти приняли решение закрыть Службу Посольства Франции, которое обеспечивает деятельность Business France в России. Об этом говорится в пресс-релизе посольства Франции в РФ.

"Французские власти приняли решение закрыть Службу Посольства Франции, обеспечивающую деятельность Business France в России", - говорится в пресс-релизе.

В посольстве подчеркнули, что данное решение прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры.

Порошенко и Макрон выступают за активизацию "Нормандского формата"

Французские власти приняли решение закрыть Службу Посольства Франции, которое обеспечивает деятельность Business France в России.

Об этом говорится в пресс-релизе посольства Франции в РФ.

"Французские власти приняли решение закрыть Службу Посольства Франции, обеспечивающую деятельность Business France в России", - говорится в пресс-релизе.

В посольстве подчеркнули, что данное решение прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры.

Как отметили во французском дипломатическом представительстве, в течение последних месяцев условия осуществления Business France своей деятельности в России значительно ухудшились, в частности, в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то, что он защищен Венской конвенцией, а также с выдворением его директора, обладающего дипломатическим паспортом. Действительно, местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации.

Решение о закрытие Службы вступает в силу 16 июля 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Business France, Посольство Франции, Россия, Франция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Евросоюз услышал заявление Трампа о "недругах" Германия примет 50 из 450 мигрантов, спасенных накануне У президента Финляндии назвали место встречи Трампа и Путина

Последние новости

В Киеве маршрутки следом за метро начали повышать стоимость проезда Улыбка до ушей: вот как выглядит настоящее везение Дом мечты: роскошный особняк в Лас-Вегасе (Фото)
Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
02 Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы
03 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
04 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
05 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
Новости сегодня
20:19 Новый наставник "Челси": Хочу, чтобы команда заиграла в "мой" футбол
20:11 Нацбанк анонсировал выпуск обновленной "двадцатки"
20:03 Клип "November Rain" установил рекорд на YouTube
19:53 Украина продемонстрировала новейший Ан-178 на выставке в Великобритании
19:49 Один из лучших форвардов Франции может пополнить состав "Ливерпуля"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда
Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда
Новости: Премьер обязал МИД найти независимых экспертов для Антикорсуда
МИД ищет независимых экспертов для ВАСУ
Новости: После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма
После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма
Добавить комментарий
0