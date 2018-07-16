Посольства Франции, которое обеспечивает Business France в России, закрыто

Французские власти приняли решение закрыть Службу Посольства Франции, которое обеспечивает деятельность Business France в России. Об этом говорится в пресс-релизе посольства Франции в РФ.

"Французские власти приняли решение закрыть Службу Посольства Франции, обеспечивающую деятельность Business France в России", - говорится в пресс-релизе.

В посольстве подчеркнули, что данное решение прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры.

Французские власти приняли решение закрыть Службу Посольства Франции, которое обеспечивает деятельность Business France в России.

Об этом говорится в пресс-релизе посольства Франции в РФ.

"Французские власти приняли решение закрыть Службу Посольства Франции, обеспечивающую деятельность Business France в России", - говорится в пресс-релизе.

В посольстве подчеркнули, что данное решение прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры.

Как отметили во французском дипломатическом представительстве, в течение последних месяцев условия осуществления Business France своей деятельности в России значительно ухудшились, в частности, в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то, что он защищен Венской конвенцией, а также с выдворением его директора, обладающего дипломатическим паспортом. Действительно, местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации.

Решение о закрытие Службы вступает в силу 16 июля 2018 года.