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Порошенко и Макрон выступают за активизацию "Нормандского формата"

Петр Порошенко и Эммануэль Макрон
16:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Петр Порошенко и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Донбассе и пришли к выводу, что необходима активизация переговорного процессу в "Нормандском формате".

Президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров в Брюсселе "на полях" саммита НАТО обсудили ситуацию на Донбассе и высказались за активизацию переговорного процесса в "Нормандском формате".

"Президенты обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введение миротворческой миссии ООН. Сочли необходимым активизировать переговорный процесс в "Нормандской формате", - сообщает сайт украинского президента после встречи двух лидеров стран в Брюсселе в четверг.

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П.Порошенко отметил важность консолидации международных усилий для усиления давления на Российскую Федерацию для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

Президент Украины поблагодарил за решение ЕС продлить экономические санкции до 31 января 2019 года. П.Порошенко подтвердил приглашение Э.Макрону посетить Украину с визитом, что должно иметь особое значение в свете проведения Года французского языка в Украине, который стартует 3 сентября 2018 г.

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Новости Украины, Петр Порошенко, Украина, Франция, Эммануэль Макрон.
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