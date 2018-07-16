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Группа из 20 человек пыталась захватить одну из главных улиц Хельсинки

Полиция в Финляндии
18:17 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Полиция Хельсинки задержала группу лиц из 20 человек, которая хотела захватить одну из центральных улиц города - улицу Маннерхейминтие.

В финской столице Хельсинки, где проходит встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, группа из 20 человек хотела захватить одну из центральных улиц города - улицу Маннерхейминтие. Об этом сообщает Yle.

"Полиция сообщила, что в центре Хельсинки задержана группа из двадцати человек, которая планировала "захватить" улицу Маннерхейминтие", - говорится в сообщении.

Ранее портал сообщал, что в парке Эспланады началась акция протеста антифашистов. Акция направлена против расизма и действий обоих президентов. Кроме того, другая демонстрация проходит на Сенатской площади, но к настоящему моменту большинство ее участников уже покинули место проведения. Yle не уточняет подробности мероприятия.

Трамп назвал беседу с Путиным "хорошим началом для всех"

Как сообщалось ранее, сегодня в Хельсинки проходит встреча американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Их беседа тет-а-тет продолжалась более двух часов, хотя планировалось только 90 минут.

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Новости мира, Встреча Трампа и Путина, Захват улицы, Полиция, Финляндия, Хельсинки.
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